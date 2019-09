Congrès Mission: un laboratoire innovant pour l'évangélisation en France

Le Congrès Mission est devenu en quatre ans un véritable laboratoire d’idées et d’expériences pour l’évangélisation. Laïcs, prêtres, religieux venus de toute la France s’y retrouvent chaque année. Pour les organisateurs, c’est un peu le Salon de l’Agriculture de l’évangélisation.

Cette initiative lancée en 2015 par plusieurs mouvements dont Anuncio qui pratique l’évangélisation de rue, attire chaque année un peu plus de curieux. Plus 5.000 personnes sont attendues cette année. C’est dix fois plus qu’il y a quatre ans. Mais qu’est ce qui motive les participants ? Pauline de Torsiac s'est rendue au Congrès Mission. Reportage.