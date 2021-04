Connus ou anonymes, des visages de déportés exposés pour ne jamais oublier

A l’occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation ce dimanche 25 avril et celle de la commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale le 8 mai prochain, la ville d’Angers présente une exposition Regards, sur la Résistance et la Déportation, visible depuis lundi et jusqu’au 9 mai sur le boulevard de la résistance et de la déportation, en face de la mairie d’Angers. Présentation avec Karine Engel, adjointe au devoir de mémoire.