En fait, ce qui est presque prédestiné, c’est que dans l’ordre alphabétique, les mots contagion, contagiosité ; contamination, contaminer se suivent alphabétiquement. Ils sont proches à la fois de forme et de sens. On va commencer par la contagion ainsi définie dans le Dictionnaire de l’Académie : « En parlant d’une maladie microbienne, virale ou parasitaire, le fait de se transmettre, de se propager, par un contact direct ou indirect. »

Par exemple : « La coqueluche se contracte par contagion ». Passons à la contamination : « Action de contaminer », « contaminer », défni de cette manière « souiller ; infecter ; exposer en contact, à l’action de substances nocives, de radiations ». Quels exemples sont donnés : « L’air pollué des villes et un agent de contamination. La contamination radioactive », et « Le malade a contaminé toute sa famille. » Il faut bien avouer qu’il y a proximité de sens.

Passons à l’étymologie : le mot contagion est attesté en langue française en 1375, issu du latin contagio, et du verbe contingere, toucher, construit sur le préfixe cum, avec, et tangere, toucher. La contagion, c’est bien effectivement en se touchant que les virus peuvent se transmettre. Et concernant la contamination, elle vient du latin biblique contaminatio, entré en français vers 1350. Il est de même racine que contagion, le verbe contangere, mais avec une variante de tangere, taminare issu du mot tamen, contact impur au sens religieux du terme.

Contaminer fut d’abord un terme religieux, désignant la souillure par un contact impur. Ce n’est qu’en 1866, qu’est attesté le sens médical moderne. Mais on conviendra que la contamination radioactive, l’un des sens courants du mot, est vraiment une bien vilaine souillure. Voilà pourquoi s’agissant du coronavirus, il vaudrait mieux dire contagion.