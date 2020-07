Convention citoyenne pour le climat: "nous n'avons pas travaillé pour rien"

La suite logique de la Convention citoyenne pour le climat

L'objectif de cette rencontre : préparer un projet de loi issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. C'est dans ce but qu'une quinzaine de membres de cette convention ont rencontré mercredi 29 juillet dernier plusieurs membres du gouvernement dont le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, et la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.

Pour les membres de cette Convention, la satisfaction est grande de voir que de leur travail va déboucher un projet de loi. "Nous n'avons pas travaillé pour rien. C'est une cause essentielle. En l'occurence, c'est une suite logique. Le gouvernement nous missionne pour travailler sur le sujet, cela me paraît évident qu'il y ait une suite logique" explique Jean-Pierre Cabrol, membre de la convention, animateur du groupe de travail sur l'habitat.



L'extrême motivation des élus

"Tout le monde a bien reçu notre rapport. Je retiens également l'extrême motivation de tout le monde, et surtout des parlementaires et de la ministre qui portent haut nos propositions. L'objectif était de lever quelques doutes, quelques incertitudes, d'écouter certaines doléances, et surtout de fixer le cadre. Ce qu'a fait madame la ministre" ajoute le membre de cette Convention.

Ce dernier précise que "s'il y a quelque chose à retenir de cette réunion, c'est la motivation importante de la ministre et la volonté des parlementaires de bien faire, en respect de tout ce que l'on a pu écrire". Le projet de loi qui découle de tout cela doit être présenté d'ici à la fin de l'été. De son côté, Barbara Pompili s'est engagée à recevoir les membres de la Convention chaque mois pour suivre l'avancée des travaux.