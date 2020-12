Convention climat : la mariée était trop belle ?

Que s’est–il passé ? Pourquoi, d’un seul coup, tant de critiques, alors que chacun louait le processus initié depuis presque un an par Emmanuel Macron avec la Convention citoyenne pour le climat ? La convention, ce groupe de 150 citoyens tirés au sort pour "définir une série de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 (par rapport à 1990), dans un esprit de justice sociale".

Tout le monde pourtant avait loué le sérieux du travail, de l’implication des acteurs, du nombre et de la précision des propositions. Or depuis quelques jours, chacun s’invective par des noms d’oiseaux interposés, les citoyens de la convention et l’un de ses garants, Cyril Dion, accusant le gouvernement de ne pas jouer le jeu, et de ne pas respecter ses engagements, et vice et versa.

Tout le monde s’accorde à dire, aujourd’hui, que le président de la République a fait une bêtise en assurant que toutes les propositions seraient adoptées, "sans filtre", une assurance impossible. Sauf que c’est en partie un mauvais procès que l’on fait au président de la République. Certes, le "sans filtre" était un peu hâtif. Mais qui peut assimiler, dans une démocratie représentative, le parlement à un "filtre" ? Non, le Parlement n’est pas seulement un "filtre". C’est bien par lui, et la discussion parlementaire, que doivent passer les propositions d’ordre législatif. Rien ne serait plus dangereux, effectivement, que de donner un blanc-seing à un groupe d’individus tirés au sort.

Cette convention climat a montré qu’il était possible de faire exister l’écologie à un niveau populaire, que ce n’était pas quelque chose qui n’intéressait qu’une minorité de bobos urbains, mais qu’au contraire, on pouvait susciter un débat avec des personnes venues de toute la France, et tous milieux sociaux. Ensuite, c’est un vrai progrès dans la prise en compte des citoyens, pour améliorer la transparence et le débat sur des questions de société. Que l’on ait pensé à reproduire le modèle pour la vaccination, n’est par exemple, pas anodin. Enfin, nombre de propositions plus discrètes mais non moins importantes, qui ne relèvent pas de la loi, sont en train d’être examinées par les administrations pour pouvoir entrer en vigueur.

Il y a eu des maladresses de l’exécutif, et notamment l’histoire de la 5G, qui a été géré par Emmanuel Macron sans tenir compte de la convention, de manière péremptoire, et au final très condescendant. Maladresse aussi côté citoyens, de vouloir présenter plus de 150 propositions, sans les prioriser ; c’était pour le moins naïf et irréaliste. Dans cette forme d’énumération à la Prévert, il était certain que tout ne serait pas repris, et donc on allait nécessairement vers quelque chose de déceptif.

Surtout, cela repose une nouvelle fois le problème de savoir comment relayer les préoccupations écologistes dans les institutions politiques. On voit par exemple qu’aujourd’hui la transition est en marche, et notamment grâce aux entreprises, aux associations, aux individus aussi, sur le terrain. En revanche, du côté politique, les choses ont vraiment du mal à s’emboîter. Comment obliger les députés et sénateurs, ainsi que l’exécutif, à s’en emparer comme objet important de débat et de décision, au même niveau que les autres grandes préoccupations (sécurité sociale, budget de l’État, etc…) avec une loi contraignante, de l’expertise, et des moyens associés, un financement obligatoire ? Il manque toujours un mécanisme institutionnel et politique qui impose les préoccupations environnementales au cœur des politiques publiques.