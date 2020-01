"Convertissez-vous et croyez à l’Évangile" (Mc 1, 14-20)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Après l’arrestation de Jean,

Jésus partit pour la Galilée

proclamer l’Évangile de Dieu ;

il disait :

« Les temps sont accomplis :

le règne de Dieu est tout proche.

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

Passant le long de la mer de Galilée,

Jésus vit Simon et André, le frère de Simon,

en train de jeter les filets dans la mer,

car c’étaient des pêcheurs.

Il leur dit :

« Venez à ma suite.

Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »

Aussitôt, laissant leurs filets,

ils le suivirent.

Jésus avança un peu

et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,

qui étaient dans la barque

et réparaient les filets.

Aussitôt, Jésus les appela.

Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers,

ils partirent à sa suite.

Source : AELF

Méditation Pasteur J.F. Patrzynski

« Aussitôt », est un mot souvent utilisé par l’évangéliste Marc. « Aussitôt » signifie et marque tout va très vite. Et c’est vrai tout va vite en ce début de l’évangile de Marc.

Après la présentation de Jean le baptiste, Jésus se fait baptiser et il est révélé aux hommes comme le « fils bien-aimé de Dieu ». Après quoi, Jésus vit sa tentation au désert et comme conduit par la précipitation, Marc nous décrit immédiatement le début du ministère de Jésus.

Il me serait possible de discourir longuement sur le fait que « le temps est accompli et que le Règne de Dieu s’est approché ». Qu’est-ce que cela peut signifier pour nous, aujourd’hui, que le « temps est accompli et que le Règne de Dieu se soit approché de nous ? Mais mon temps serait trop court.

Aussi je veux m’arrêter sur l’appel aux disciples. N’est-il pas remarquable que ces hommes qui sont en plein travail, entendent cet homme qu’ils ne connaissent pas, les appeler et qu’aussitôt ils laissent leurs filets et leurs barques pour le suivre ?

Me voici conduit à me demander si j’aurai été capable d’agir comme eux-mêmes l’ont fait. Quitter la sécurité d’un emploi, quitter sa famille et suivre un inconnu qui m’appelle à le rejoindre. C’est, me semble-t-il, semblable à l’appel que Dieu adressa à Abraham : quitte ton pays et va là où je t’envoie. Quelle confiance !

Seigneur, tu le sais, bien souvent je suis prisonnier de ma sécurité et de mon confort, et tu viens me bouleverser. Aide-moi à te faire confiance pleinement et véritablement comme l’ont fait Abraham, Simon et André, Jacques et Jean. Permets-moi de te suivre humblement et simplement.