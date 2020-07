Coprésident de la FCPE49, Jean-Baptiste Lalanne est nommé au Ceser

Jean-Baptiste Lalanne, coprésident de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) de Maine-et-Loire, vient de rentrer au Conseil économique, social et environnemental (Ceser) des Pays de la Loire. Cette instance consultative compte 120 membres issus des syndicats, du patronat et des associations. Nommés par le préfet de région, ils rendent des avis sur les politiques régionales. Jean-Baptiste Lalanne espère "peser, proposer et apporter le regard [de la FCPE] sur l'école de demain".