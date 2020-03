Coronavirus : les établissements scolaires d'Anjou sont sur le qui-vive

En Anjou, les chefs d’établissements scolaires sont mobilisés face à la pandémie de coronavirus. Deux lycées de Maine-et-Loire ont déjà dû placer des classes entières en quatorzaine cette semaine. C’est le cas d’Henri-Dunant, à Angers, et de Sadi-Carnot, à Saumur. Gérard Riboux, le directeur de l’ensemble scolaire Don-Sortais, collège-lycée privé de Beaupréau, est prêt à appliquer le protocole. "Dès lors qu'un jeune présente une forte toux ou de la fièvre, même modérée, on l'isole à l'infirmerie et on contacte le 15", raconte-t-il.