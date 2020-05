Coronavirus: pour Antoine Dulin, "la crise a accru les inégalités chez les jeunes"

"Une protection sociale qui ne prend pas en compte les jeunes"

Une aide financière a été annoncée la semaine dernière pour lutter contre la précarité des moins de 25 ans. Une aide jugée insuffisante. "Début avril, le Premier ministre ont annoncé des aides pour les personnes en situation de pauvreté. Des aides destinées aux bénéficiaires du RSA et des allocations logement. Ce qui excluait de fait les jeunes de moins de 25 ans. Pendant un mois, nous avons plaidé auprès du gouvernement qu'il y avait un angle mort. Mais cette crise a accru les inégalités chez les jeunes" explique Antoine Dulin, président de la Commission des jeunes au CESE.

D'où la question de la généralisation du RSA aux jeunes, dès l'âge de 18 ans. "Une question qui coince depuis longtemps. D'une part, les difficultés d'insertion professionnelle se sont accrues dans notre pays. On a encore un taux de chômage important chez les jeunes. Et d'autre part, les solidarités familiales se sont amoindries. On a une reproduction de la pauvreté, et un système de protection sociale qui ne prend pas en compte les jeunes. Ce n'est pas de l'assistanat, mais il s'agit de pointer ces jeunes qui ont besoin d'un filet de sécurité" ajoute-t-il.



Trouver d'autres filets de sécurité pour les jeunes

La crise a remis la pauvreté des jeunes sous la lumière. "J'ai rencontré des jeunes qui ne pouvaient plus travailler car ils avaient faim. Ils avaient l'habitude d'aller au restaurant universitaire où les repas coûtent deux euros. Ils ont dû arrêter de travailler. Tout cela repart lentement, mais la pauvreté s'est accrue, notamment dans les quartiers populaires. Il faut bien comprendre que pour les personnes les plus précaires, les dépenses ont augmenté" lance Antoine Dulin.

Comment freiner cette pauvreté des jeunes ? Quelles leçons peut-on tirer ? "Des initiatives ont vu le jour. Il faut rendre hommage à la solidarité de voisinage. On peut saluer le report de la trêve hivernale. L'interdiction de sortie des familles d'accueil ou des foyers de protection sociale à l'enfance. Il faut savoir que la crise sociale s'annonce avec une crise économique. En 2008, le chômage des jeunes avait augmenté de plus de 72 points. Plus de 50% des jeunes moins qualifiés étaient alors au chômage. Il va falloir trouver d'autres filets de sécurité, au-delà du RSA" précise le président de la Commission des jeunes au CESE.