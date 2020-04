Coronavirus: à quand le déconfinement?

© Yoan VALAT / POOL / AFP - 31/03/2020 : Le Premier ministre Édouard Philippe a laissé entendre que le "déconfinement" ne se fera pas "en une fois, partout et pour tout le monde".

La France a entamé sa troisième semaine de quarantaine, on évoque déjà le "déconfinement". Quand et comment se fera-t-il? Le Pr Bruno Lina explique en quoi la décision est complexe.

à quand la levée du confinement ?

Alors que les Français ont entamé leur troisième semaine de confinement, mesure prise pour tenter d'enrayer la crise du coronavirus, et que celui-ci doit officiellement durer jusqu'au 15 avril, Édouard Philippe a rappelé hier à l'Assemblée nationale que le confinement pourrait être prolongé, mais aussi que le "déconfinement" ne se fera pas "en une fois, partout et pour tout le monde".



Comment décide-t-on que le confinement est levé ?

"C'est une décision complexe, mais que de toute façon, il faudra prendre à un moment donné parce qu'on ne peut pas rester en confinement pendant des semaines et des semaines." Ce qui est sûr pour Bruno Lina, c'est qu'après le confinement, il faudra tester un maximum de personnes symptomatiques pour les isoler.

La décision de lever le confinement doit se faire évidemment selon les avis des spécialistes, rappelle le virologue. Mais pas seulement : "Ce qu'il faudra prendre en compte aussi c'est qu'on a une combinaison d'exigences à la fois économiques, sanitaires et sociales."

Le confinement est-il efficace ?

"C'est un tout petit peu tôt pour le dire, explique Bruno Lina, parce que c'est à partir de maintent qu'on doit commencer à voir s'il y a un effet." Si on considère en effet qu'il faut compter cinq jours pour voir apparaîutre les premiers symptômes, puis sept à huit jours pour que d'éventuelles "formes graves" apparaissent, "on voit qu'on est en ce moment dans l'expectative des résultats, c'est-à-dire la réduction du nombre de patients qui vont être hospitalisés et qui vont aller en réanimation".

Pour Bruno Lina, c’est donc une question de jours. On pourrait ressentir les premiers résultats sur le nombre de patients hospitalisés en état grave à la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine.