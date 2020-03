Coronavirus: une semaine de prières pour les dirigeants d'entreprise

Nous sommes entrés dans un mode de crise où nous tentons d’éviter d’être submergés par un tsunami sanitaire et économique. La situation est passée au stade très critique : fermetures de commerces, entreprises rencontrant des difficultés à assurer leurs activités sans faire prendre de risque en terme de santé… Les entreprises sont passées en mode sauvegarde.



Devant l’accélération de la crise liée au Covid-19, il nous semble important que les EDC se mobilisent et fassent jouer à plein la solidarité. Nous avons invité nos équipes à reporter les réunions d’équipes EDC pour ne pas contribuer à la propagation du virus mais à rester en lien via les outils de visioconférence et de réunions téléphoniques. Un dirigeant qui rencontre des difficultés doit pouvoir en parler et être aidé par les autres membres EDC dans sa recherche de solutions. Nous avons également lancé hier deux actions auprès de 3.400 membres.



Une semaine de prière

Un appel à la communion dans la prière a été mis en place. Sous l’impulsion de notre conseiller spirituel, le Père Vincent Cabanac, en lien avec les conseillers spirituels en région, une semaine de prière est organisée et apparaîtra chaque jour de cette semaine (et jusqu’au dimanche 22 mars) sur le site des EDC. En parallèle un mail vous sera adressé avec un lien vers le site des EDC. Prions pour que le Seigneur et l’Esprit Saint nous éclairent, protègent et guident chacun des membres, de leurs proches, des malades, de nos collaborateurs.



Restons unis par la prière et vivons la charité !

Gardons l’Espérance mais l’heure est à la compassion pour les morts, les malades, les équipes médicales, les entreprises qui souffrent et leurs dirigeants qui font face dans l’adversité pour tenir la barre en pleine tempête !

Osons nous mettre à genoux au pied de la croix pour livrer au Christ ce qui nous dépasse afin qu’il vienne apaiser les cœurs et les âmes comme il a apaisé les éléments et les apôtres sur le Lac de Tibériade !