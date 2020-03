Coronavirus : Une usine de la Loire produit 130000 masques par jour!

J’ai décidé ce matin de sortir le temps d’une chronique des difficultés sanitaires et économiques du moment pour adresser un coup de cœur aux Tissages de Charlieu, à Eric Boël et Antoine Saint Pierre leurs dirigeants, membres des EDC et à tous leurs salariés.

Deux raisons ont motivé ce coup de cœur : la première c’est qu’à un moment où beaucoup partaient en Chine ou en Asie pour délocaliser leur production, Eric Boël a continué à croire en ses équipes et en sa capacité à trouver sa place sur le marché. En libérant les talents et facilitant la créativité et l’esprit d’entreprise, il a suscité un élan de créativité qui a trouvé son marché. Les tissus de Charlieu ont réalisé plus de 10 % croissance par an ces deux dernières années. Et en bonus, ils emploient plus de 12 % de personnes handicapées soit deux fois plus que la recommandation. 3 start-up ont été créés à l’intérieur même de l’entreprise. 25 % des bénéfices sont distribués aux salariés. Pas surprenant qu’il reçoive le Prix Philibert Vrau en 2016, prix des EDC récompensant les entrepreneurs animés de décliner la pensée sociale chrétienne

En 48 heures, Les Tissages de Charlieu ont bouleversé leur outil de production pour fabriquer 130 000 masques de protection contre le Covid-19 par jour, au lieu de leurs habituels tissus jacquard. Les commandes affluent. Deux tiers des effectifs sont impliqués dans cette opération solidaire. La société ne joue pas solo, elle diffuse son modèle, validé par les instances sanitaires, à la filière textile française pour produire ces masques de qualité intermédiaire pour les Ehpad, les laboratoires et tous ces lieux où il faut protéger des personnes fragiles et/ou exposées.



Pouvons-nous espérer demain que ce type d’entreprises fleurissent partout en France ?

Ce doit être notre espérance. C’est en cela que la période actuelle doit nous amener à tirer des conclusions de mondialisation grandissante qui a généré une interdépendance sans solidarité.La France et leurs principaux partenaires Européens qui vont être face à une récession de plusieurs points de PIB et d’un chômage grandissant vont devoir changer leur copie et porter une vision stratégique nouvelle. Il nous faudra de nombreux Eric Boël et Antoine Saint Pierre, deux vrais amis de Jésus, qui comme de nombreux autres membres de notre mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens dépassent leurs peurs et entreprennent, pas pour être les meilleurs mais pour contribuer à un monde meilleur.