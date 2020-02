Correspondre vient du latin, cum,

avec, ensemble, respondere, répondre, qui en latin

médiéval a donné correspondere aboutissant au verbe

français attesté en 1380. Et à peu près dans le même

temps se présentait le participe présent, devenant aussi

un nom, le correspondant. En latin médiéval,

correspondere signifiait s’harmoniser, d’où le premier

sens en français, le fait de désigner un rapport de

conformité, entre deux choses, qu’on retrouvera avec

des angles correspondants. Mais de ce sens premier, est

né en 1615 la « personne avec qui on échange

régulièrement des lettres », le correspondant. Et dès

1694 est né aussi, attesté dans le Dictionnaire de

l’Académie, l’ancêtre du journaliste, le correspondant,

celui qui, par des lettres, renseigne sur le pays étranger

où il séjourne. Il y eut ensuite en 1819, le correspondant

en termes scolaires, le responsable des sorties d’un

lycéen, lorsque beaucoup de lycéens étaient

pensionnaires. De son côté, si la correspondance relève

d’abord d’une analogie, et si en 1564, on évoque la

correspondance d’amitié, quand l’amitié de l’un répond

à l’amitié de l’autre, dès 1675, il s’agit déjà de la

communication par écrit entre deux personnes, et la

correspondance peut être commerciale, amicale ou

amoureuse. Et dès 1792, on a appelé correspondance les

lettres elles-mêmes. Voilà comment on publie la

correspondance de tel ou tel auteur.

En en ce beau jour de la Saint-Valentin que l’on

doit au saint de Valence, choisi pour la date du 14

février supposée être le moment où les petits oiseaux

songent à leur descendance, il y eut notamment au XX e

siècle des lettres qu’on appelait les Valentines, lettres de

déclaration amoureuse, qui pouvaient même être

rédigées sur papier valentine, un papier de luxe et

charmant. Bien, je vous quitte Stéphanie, je n’ai pas fini

d’écrire ma valentine, à la plume d’oie bien sûr.