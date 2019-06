Coupe du Monde de football: comment Valenciennes s'est préparée à accueillir des matchs

En 2016, Lille avait accueilli l’Euro de football masculin. Pourquoi Valencienne cette année ?

"La qualité des équipements que nous proposons, nous avons un stade magnifique de 25.000 places, les terrains que nous proposons pour les entraînements des équipes, le centre d’entraînement, et la ferveur populaire. On a eu envie d’aller défendre la candidature de Valenciennes. Cela a pris une bonne année et demie de discussion. Il y avait une quinzaine de villes et il en fallait neuf. Nous sommes la plus petite ville à accueillir la Coupe du Monde féminine. Nous organisons six matchs, et nous avons vendu 87.000 billets" explique ​Laurent Degallaix, maire de Valenciennes.



Le trophée de la Coupe du Monde a été présenté aux Valenciennois, par Jean-Pierre Papin. Quelle émotion avez-vous ressenti ?

"C’est là que l’on voit que les Valenciennois se sont pleinement appropriés l’événement. Il y avait un monde fou. Jean-Pierre Papin a vécu une dizaine d’années ici. Il a joué à Valencienne. Il a sauvé le club en son temps. On sent que les gens ont hâte d’y être. Tout le monde joue le jeu, tout le monde a envie de s’impliquer" ajoute-t-elle.



En termes de sécurité, comment anticipez-vous la venue possible de hooligans ?

"On est un peu moins inquiet sur le sujet car le football féminin, c’est une autre ambiance. On a déjà fait un peu de teasing car nous avons eu la chance d’accueillir des matchs de l’équipe de France féminine, des matchs amicaux. C’est tout un travail que nous menons de concert avec le Procureur de la République, le commissaire divisionnaire et les services de la ville pour mettre en synergie la totalité des moyens de la police nationale, municipale, des brigades à cheval etc. On n’anticipe pas de mouvements durs sur le territoire, mais si cela devait arriver, on est paré" conclut Laurent Degallaix.