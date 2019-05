"Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde" (Jn 16, 29-33)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

les disciples de Jésus lui dirent :

« Voici que tu parles ouvertement

et non plus en images.

Maintenant nous savons que tu sais toutes choses,

et tu n’as pas besoin qu’on t’interroge :

voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. »

Jésus leur répondit :

« Maintenant vous croyez !

Voici que l’heure vient – déjà elle est venue –

où vous serez dispersés chacun de son côté,

et vous me laisserez seul ;

mais je ne suis pas seul,

puisque le Père est avec moi.

Je vous ai parlé ainsi,

afin qu’en moi vous ayez la paix.

Dans le monde, vous avez à souffrir,

mais courage !

Moi, je suis vainqueur du monde.

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Payen

Jésus a transmis son testament à ses disciples. Ils l’ont bien reçu, alors que Jésus parle

ouvertement de sa mort prochaine...

Ont-ils vraiment compris ? avons-nous vraiment compris ?

Les évènements vont se dérouler très vite, Jésus va être arrêté, condamné, crucifié, et les

disciples vont s’enfuir...

« L’heure vient où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. »

Quand l’épreuve maximum arrive, quand tout d’un coup je perds tout, et que ma vie

va peut-être me quitter... quelle est ma réaction ? la révolte ? l’incompréhension le

désespoir ?

Comment réagit Jésus devant l’annonce de sa mort et l’éloignement de ses amis ?

Reste-t-il seul ? sans espérance ?

Jésus dit à ses disciples : « Je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. »

C’est la présence de son Père qui donnera au Christ le courage de résister à la tentation du

désespoir, quand Il sera à Gethsémani : « Père éloigne de moi cette coupe, cependant, non

pas ma volonté, mais la tienne. »

Ainsi, à notre tour, au moment de l’épreuve ultime, que nous puissions prier Notre Père, en

disant : « Père que ta volonté soit faite. »

« Dans le monde vous trouverez la détresse, mais ayez confiance : moi je suis vainqueur

du monde. »