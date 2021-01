Couvre-feu à 18h : nouveau coup de semonce pour les restaurateurs du Puy-de-Dôme

C'est un nouveau coup de semonce pour les restaurateurs du Puy-de-Dôme. Le couvre-feu généralisé à 18h signe la fin de la vente à emporter en soirée. « On est à nouveau le dindon de la farce » affirme Martine Courbon, présidente de l'Union des Métiers et Industries de l'Hôtellerie du Puy-de-Dôme qui représente 600 établissements.

De nouvelles pertes de trésorerie pour les restaurateurs

Les restaurateurs qui pratiquent la vente à emporter pouvaient sauver 15 à 20% de chiffre d'affaires sur les services du midi et du soir. Le couvre-feu avancé annonce donc de nouvelles pertes. « Ça commençait à bien se développer le soir, les clients avaient pris l'habitude de passer prendre des plats en sortant du travail » souligne Martine Courbon.

Une perte de lien supplémentaire avec les clients

La décision du gouvernement vient empirer une situation déjà compliquée pour les restaurateurs. Un contexte difficile à vivre financièrement et psychologiquement pour les professionnels. « Moralement c'est de plus en plus difficile. On perd le peu de lien que nous avions avec les clients », soupire Martine Courbon.