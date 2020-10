Couvre-feu : l’appel du préfet de Maine-et-Loire au civisme de tous les angevins

Lors d'une conférence de presse ce vendredi 23 octobre, le préfet de Maine-et-Loire René Bidal a détaillé les mesures qui rentreront en vigueur dès ce soir minuit ou au plus tard demain samedi à 6h

- Fermeture de nuit comme de jour de tous les bars et débits de boissons, salles des fêtes, salles polyvalentes, salle de jeux, établissements sportifs couverts (publics et privés) ainsi que les lieux d’exposition.



- Les fêtes foraines, foires et salons sont interdits.



- Le couvre-feu s’applique de 21h à 6h sauf pour motifs dérogatoires prévus par le décret ministériel et sur présentation d’une attestation de dérogation.



- Les établissements d’enseignement supérieurs et de formation ne pourront accueillir que 50% de leurs effectifs.



Le préfet a aussi lourdement insisté sur la sphère privée « dans laquelle l'Etat ne saurait s'immiscer, mais qui apparait aujourd'hui comme l'un des vecteurs principaux de la pandémie ». « Je déplore le manque cruel de sens civique et d'esprit de solidarité nationale chez un certain nombre dont les comportements sont auto-centrés sur leur seule aisance et dans le mépris souverain des autres. »

