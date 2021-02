Covid-19 : 476 généralistes vaccineront dans leur cabinet en Maine-et-Loire

Ce jeudi 25 février 2021, c’est le début de la vaccination contre le Covid-19 chez les généralistes pour les 50-65 ans avec des comorbidités. L'occasion de faire le point sur la campagne de vaccination en Maine-et-Loire avec le préfet Pierre Ory. "Entre les Ehpad, les soignants et les plus de 75 ans, on est à près de 40 000 injections, indique-t-il. On espère accélérer le rythme avec l'arrivée du vaccin Janssen, attendue en avril."