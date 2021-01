Covid-19: comment les aumôneries maintiennent le lien avec les étudiants

L’année 2020 aura été éprouvante pour les étudiants. Campus déserts, cours à distance, suspension des activités sportives, bars fermés… Les contraintes liées à la crise sanitaire privent les jeunes de lien social.

Garder le contact via les réseaux sociaux

Pour lutter contre l’isolement, les aumôneries catholiques tentent de maintenir le contact. Sur le campus de l'Université de Lille à Villeneuve d'Ascq, on tente de garder le lien via les réseaux sociaux. Des soirées thématiques sont organisées. On y parle mariage, liberté, transmission de la foi. Ces rencontres permettent de prendre le pouls des étudiants. "On constate une grande disparité parmi les jeunes. Certains vivent très bien le confinement, d’autres se retrouvent éloignés de leur famille. Donc on a surtout essayé de maintenir un lien par téléphone et par les réseaux sociaux", explique le père Arthur Wallaert, aumônier étudiant du campus de Villeneuve d’Ascq.

Le besoin de prier ensemble se fait plus fort

Du côté de Nantes, la cinquantaine de jeunes étudiants de l’aumônerie se retrouvent aussi pour des soirées à distance. Mais peu à peu le besoin de se retrouver, de prier ensemble et d’agir devient plus fort. "On avait proposé de faire un chapelet. Au début on le faisait seulement en ligne mais après on a pu se retrouver dès que les églises étaient ouvertes. On fait aussi des maraudes pour aider les SDF", affirme Alexandre Merasli, président de l’équipe d’aumônerie de Nantes.

Pour Alexandre qui vient de finir ses études d’ingénieur et qui prépare une thèse, il est vital d’entretenir les liens sociaux de saisir les opportunités de faire des belles choses et surtout de garder l’espérance.