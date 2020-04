Covid-19 : Des chiffres et des comparaisons territoriales contradictoires

Nombre de contaminés, nombre de personnes hospitalisés ou en réanimation, nombre de morts, taux de surmortalité…. Depuis le début de la crise du Coronavirus, nous assiste à une valse de chiffres, de cartes et de comparaisons en tout genre. Comme toute donnée statistique, ces clés de compréhension de la propagation du virus ont une signification qui doit être expliquée et contextualisée afin d’éviter toute mauvaise interprétation. ce manque de contextualisation est une erreur fréquente dans les médias que pointe du doigt Niels Knapp-Ziller, géographe et Chargé de mission action territoriale au Gérontopôle des Pays de la Loire.