Covid-19 en Amazonie : une tragédie humanitaire

Si nous déconfinons en France, la crise du Covid fait rage en Amazonie : « tragédie humanitaire » pour reprendre les termes du Réseau des Eglises Panamazonien (REPAM). Le forum social Panamazonien parle d’ethnocide. Bolivie, Colombie, Pérou, Equateur, Venezuela, Brésil… et pour la France le territoire de la Guyane… A ce jour plus de 30 000 personnes sont décédées du COVID au Brésil, 4000 au Pérou et en Equateur, plus de 1000 en Colombie ; ces chiffres sont bien pires selon les acteurs locaux. Sur place, le Secours Catholique Caritas France avec ses partenaires sont témoins : de l'inexistence d'hôpitaux dans certaines zones et du manque de matériel médical ; d’une crise alimentaire ; de l'utilisation du contexte du COVID pour militariser des zones et intensifier les activités économiques détruisant l'Amazonie : déforestation, extraction minière… de l’augmentation de l'assassinat des leaders sociaux, etc...

Les peuples autochtones sont les plus touchés ! On parle d'un potentiel génocide de ces populations. C’est un drame ! Isolés, ils n'ont pas accès aux services de santé. Ces communautés ne sont pas invitées à prendre part aux délibérations sur la gestion de la crise. Les protocoles autochtones sagement mis en place pour faire face à la crise ne sont pas pris en compte par les autorités. Il y a une violation des droits à la vie, à l’éducation, à un environnement sain (recrudescence des activités minières illégales, pollution, meurtres…). C’est un cri que je lance ce matin : renseignez-vous… Ceux qui meurent là-bas, meurent pour une soi-disant croissance ici… Les arbres qui meurent là-bas nous étoufferont ici dit le poète… Tout est lié… La fraternité est universelle ou pas. Il nous faut apaiser tant les cris des pauvres que de la terre, la solidarité est planétaire. Mais j’en suis sûr, nous avons cette capacité de porter ensemble les défis d’aujourd’hui, encore faut-il dilater nos cœurs et ouvrir nos intelligences. Je vous sais déjà en chemin.

