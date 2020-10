Covid-19 en Gironde : la situation sanitaire s’améliore doucement

Les déclarations de la préfète de la Gironde et de Nouvelle Aquitaine sont encourageantes. Même si Fabienne Buccio veut rester prudente, elle signale un recul de la présence du virus depuis plusieurs jours.

Selon l'ARS, l'Agence régionale de santé, aujourd'hui on note au niveau du taux d’incidence "140 cas pour 100 000 habitants en Gironde contre 170 il y a deux semaines. Et 160 cas sur la métropole bordelaise au lieu de 210 il y a 10 jours". Le nombre d’hospitalisations représente une centaine d'individus en Gironde et une trentaine de personnes sont prises en charge en réanimation, des chiffres qui stagnent.

"pas se précipiter"

Fabienne Buccio ne veut néanmoins pas assouplir ses arrêtés avant que la décrue de l'épidémie. La préfète n’a donc pas l'intention de revenir sur les décisions de fermer les bars à 22 heures et les salles de sport, pour quinze jours. Elle a d'ailleurs tenu à souligner que cet arrêté, attaqué en justice, avait été maintenu. Elle "demande un effort" aux salles de sport qui sont fermées jusqu'au 10 octobre.