Covid-19 : « Il ne faut pas attendre de vaccin avant 2021 » Laëtitia Saint-Paul

« La communauté scientifique internationale est unanime à ce sujet ». C'est le message qu'a pu transmettre une vaccinologue américaine aux 280 présidents de parlements, présents par visioconférence à la 5ème conférence mondiale des présidents de parlements qui se tient depuis hier et jusqu'à ce soir.

En tant que vice-présidente de l’Assemblée nationale, la députée du saumurois Laëtitia Saint-Paul représente Richard Ferrand.

Les sujets concernant la situation sanitaire mondiale et la recherche d’un vaccin ont été abordés entre parlementaires au cours d’échanges, parfois tendus, surtout entre les représentants russes et américains.

La députée Laëtitia Saint-Paul revient pour RCF Anjou sur ces échanges.