Covid-19 : l'entreprise Berjac distinguée pour sa mobilisation

"La première semaine de confinement, la Préfecture est venue vers moi. La réquisition était totale ; je n'avais pas le droit de fabriquer autre chose que des masques".

Fabrice Bizé, dirigeant de l'entreprise Berjac



Le Vosgien Fabrice Bizé, à la tête de l’entreprise Berjac, vient d’être nommé chevalier de l’Ordre du Mérite. Sa société est spécialisée dans la fabrication de vêtements de travail et de vêtements de protection, notamment pour les métiers de l'industrie et des travaux publics. Une distinction qui le récompense, lui et son équipe, pour leur mobilisation durant la crise du covid.