Covid-19 : la réinvention permanente des commerçants

"On a cet avantage de pouvoir être très réactifs. On a une numérisation de plus en plus importante des points de vente".

Sébastien Duchowicz, président de l’association les Vitrines de Nancy



Ils doivent se réinventer et innover sans cesse pour faire face à la crise sanitaire et économique. Les commerçants sont mis à rude épreuve depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Malgré une année 2020 mitigée, de belles initiatives se sont mises en place entre les commerçants, et une véritable solidarité est née.