Covid-19 : la situation tendue des professionnels du mariage

"Certains mariés ont repoussé leur mariage sur la fin de l'autome, ce qui est plus rare. On est là pour les soutenir et les rassurer".

Clothaire Pressager, directeur du Clos Malpré



Les mariages sont totalement perturbés par la crise sanitaire depuis un an. Une situation compliquée à gérer pour les professionnels du secteur. C'est par exemple le cas au Clos Malpré, un lieu de réception situé à Senones, dans les Vosges. Sans aucune perspective, certains professionnels du mariage prennent les devants. Ils présentent cette semaine un protocole sanitaire strict au gouvernement. Le but : décrocher un feu vert à une reprise d'activité. A l'image des concerts, des mariages-test pourraient être organisés.