Covid 19 : lancement de la campagne de vaccination dans le Puy-de-Dôme ce jeudi

Coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la Covid 19 ce jeudi. le CHU de Clermont doit recevoir une première dotation de près de 9 600 doses pour débuter les vaccinations. L'établissement aura pour mission de stocker une partie des dotations du département et de coordonner leur distribution auprès d’autres établissements (publics et privés).

Vaccination dans plusieurs ehpad du département

Cette campagne va concerner dans un premier temps les personnes âgées en Ehpad et unités de soins de longue durée. Mais aussi tous les personnels de la santé et pompiers de plus de 50 ans qui le souhaitent. Les premiers établissements qui débuteront la vaccination dans le département sont :

l’EHPAD « Au fil de l’eau » à Volvic

l’EHPAD « St Joseph » à Lezoux

l’EHPAD « les Mélèzes » à Clermont-Ferrand

l’EHPAD « les 5 sens » et l’USLD du site « Louise Michel » du CHU

Les EHPAD et USLD des centres hospitaliers de Thiers et Issoire

Une stratégie vaccinale avec 3 grands principes

La stratégie vaccinale repose sur trois grands principes : le libre choix des patients, La prise en charge du vaccin à 100 % et la sécurité (strict respect des règles qui encadrent l’utilisation des produits de santé). Le premier objectif de la vaccination, pilotée par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et le Préfet du Puy-de-Dôme est de faire baisser le nombre des formes graves de COVID.