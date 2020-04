COVID 19 : le jour d'après ne se fera pas sans les ODD

Cette crise épidémique est devenue de manière très rapide « la première crise éco-épidémique mondiale » à laquelle l'humanité doit faire face, et qui démontrant par la même occasion l'inter dépendance avec les 3 piliers du développement durable que sont le social l'économique et l’environnemental. Tout d’abord, cette crise révèle des inégalités sociales comme par exemple à l’accès aux soins et je pense particulièrement au système de Santé des États-Unis... Mais aussi à l’éducation et l'UNESCO estime à 1,5 milliard le nombre d'enfants qui vont être ou qui sont déjà coupés de l'école sans oublier la question de l'alimentation et l’égalité entre le sexe, sujet que nous avons évoqué la semaine dernière. D’autre part l'ONU dans un rapport publié récemment, sur les conséquences économiques et sociales de cette épidémie, estime à près de 25 millions le nombre d'emplois détruit. Ce qui selon ce même rapport aura pour conséquence une perte mondiale de 800 à 3400 milliards de dollars de revenus liés au travail.

Les 17 objectifs du développement durable sont inter pénétrable les uns avec les autres, qu'ils sont concrets, et universels. Ils peuvent donc être, aussi bien utilisés par une TPE ou une multinationale que par un état et ce quel que soit la position géographique et la richesse du pays . Il suffit donc de poser cette grille sur la table, de regarder chacun à son niveau ce que cette crise a provoqué, quelles ont été les solutions que l'agilité humaine a permis de faire émerger et de les adapter à sa structure en n’oubliant pas de prendre ensemble les 3 piliers des objectifs du développement durable à savoir l’économique, le sanitaire et social et l’environnemental. Bref vous l'aurez compris, la propagation très rapide de ce virus à travers la planète à démontrer une fragilité d’un système économique néolibéral, face à une crise sanitaire sans précédent, plaçant objectifs du développement durable comme un allié précieux pour le jour d’après. Ils deviennent alors bien plus que de simples objectifs, mais un véritable business plan pour rendre ce monde plus durable et plus soutenable. Pour cela il ne reste plus qu’à l'ensemble de nos dirigeants et gouvernants d'en prendre conscience et de l'appliquer, car je vous le rappelle à tous on peut tout.