Covid-19: le Royaume-Uni impose une quatorzaine aux voyageurs étrangers

Une règle qui concerne tous les entrants au Royaume-Uni

Toute personne qui décide d’entrer au Royaume-Uni est soumise à cette nouvelle règle, y compris les Britanniques qui auraient quitté le territoire. En clair, les voyageurs, qu'ils soient résidents ou étrangers, doivent désormais fournir à leur arrivée un formulaire détaillant leurs informations personnelles, leur moyen de transport et leur adresse de séjour. Ces personnes devront ensuite s’isoler dans le même lieu pour 14 jours.

Il peut s’agir de la résidence du voyageur, de la maison d'un proche, ou d’une résidence temporaire, comme une location ou une chambre d'hôtel précise le gouvernement britannique. A défaut, ces voyageurs s’exposent à une amende de mille livres sterling, soit environ mille cent vingt euros. Alors évidemment, cette décision fait grincer des dents des deux côtés de la Manche.. Côté anglais, les réactions de protestation sont à la fois politiques et économiques comme l’explique Alexandre Guigue, maître de conférences en droit public et spécialiste du Royaume-Uni.

L'inquiétude du secteur touristique

En France, à quelques semaines de la saison estivale, les acteurs du tourisme ne cachent pas leur inquiétude. Les touristes britanniques sont nombreux à traverser la Manche pour venir passer leurs vacances en France en juillet et en août. Alors pour Didier Arino, directeur général de Protourisme, cette quatorzaine est une mauvaise nouvelle. Elle s’inscrit selon lui dans un réflexe protectionniste que bon nombre de pays européens ont tendance à avoir en ce moment.

Pour comprendre l’impact de cette décision direction le domaine des Ormes à Épiniac en Ille-et-Vilaine. Ce complexe de plus de 200 hectares abrite un golf, un centre équestre, un camping, un hôtel, un espace aquatique. L’été, on y croise en majorité des Britanniques. Mais la quatorzaine remet en cause toutes les réservations, comme le déplore sur RCF Emmanuel Barré, le responsable marketing du domaine des Ormes.



Une décision réévaluée toutes les trois semaines

Si au-delà des raisons sanitaires, cette quatorzaine vise à encourager les Britanniques à passer leurs vacances au Royaume-Uni, cela crée surtout beaucoup d’incertitudes. D'autant que le gouvernement britannique a indiqué qu'il réévaluerait cette mesure de quatorzaine toutes les trois semaines. Il n’exclut pas en effet d'autoriser des ponts aériens avec certains pays touristiques comme la France, à l'approche des vacances d'été.

Cette quatorzaine concerne toutes les arrivées par terre, mer et air. Mais les personnes faisant des liaisons à l'intérieur du Royaume-Uni, ou venant d'Irlande, des îles de la Manche ou de l'île de Man en sont exemptées.