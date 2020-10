Covid-19: les offices religieux suspendus à Bruxelles

Si toute la Belgique n'est pas encore visée par ces nouvelles mesures sanitaires, depuis le début de la semaine, les "offices et cérémonies religieuses, sauf exception", sont interdits dans la région de Bruxelles-Capitale. "La semaine dernière on apprenait que nous pouvions continuer à célébrer de la part du gouvernement fédéral et samedi on prenait la décision pour la réligion d'arrêter l'exercice du culte dans les églises", explique le père Tommy Scholtes est le porte-parole francophone de la Conférence épiscopale en Belgique.

Cette mesure ne concerne pas les funérailles qui peuvent être célébrés en présence de 15 personnes et les mariages auxquels seuls peuvent assistés les témoins et ministres du culte. Dans la province de Liège, si les messes dominicales ne sont pas suspendues, les premières communions, professions de foi, confirmations sont remises à une date indéterminée. Des mesures qui affectent les fidèles tout particulièrement à l'approche de la fête de la Toussaint. "Il y a une désolation car on avait l'impression d'avoir fait les choses avec beaucoup de précaution", regrette le père Tommy Scholtes.

C'est une épreuve pour les fidèles. En attendant la retransmission des offices s'organise sur internet à la télévision ou à la radio sur RCF. L'interdiction des offices à Bruxelles est en vigueur pour l’instant jusqu’au 19 novembre. Date à laquelle elle sera réévaluée.