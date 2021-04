Covid-19: quel sens et quelle place du travail dans nos vies ?

Il s’agit à la fois pour les dirigeants d’entreprise de s’interroger sur l’équilibre à trouver entre le travail et la famille, la vie de prière mais aussi la manière de donner du sens au travail, de s’organiser et de prendre en compte les formes nouvelles de travail.

"Cette mission c'est de faire en sorte que notre entreprise fonctionne bien mais aussi qu'elle garantisse des emplois pérennes et correctement rémunérés à nos salariés. Il est vraiment important que les gens aient à la fois un emploi et une vie personnelle qu'ils puissent développer", explique Cyril de Queral, le dirigeant de Powell Software et vice-président des EDC.

"Un beau cadeau pour l'équilibre de vie"

Il voit déjà les fruits d’une réorganisation du travail fondée sur la responsabilisation l’autonomie et la confiance. C’est sur cette base que ses salariés, qui n’ont pas besoin d’être physiquement au bureau, ont pu trouver de nouveaux modes de vie et un nouveau rythme de travail. "Il y a 10 à 15 % de notre effectif qui a quitté la région parisienne. On a la possibilité de laisser notre salarié qui travaille à distance s'organiser comme il veut et perdre moins de temps dans les transports. C'est un beau cadeau pour l'équilibre de vie", affirme le vice-président des EDC.

Pour Cyril de Queral, ces nouveaux modes de travail permettent de mettre en œuvre l’un des principes fondamentaux de la pensée sociale de l’Église : la subsidiarité. "C'est la délégation mais la subsidiarité inclut en plus le fait de donner un cadre aux personnes", ajoute-t-il.

Et si vous voulez en savoir plus sur le travail dans la pensée sociale chrétienne, rendez vous sur leur site.