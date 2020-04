Covid-19 : un centre pour les sans abris en Drôme

Depuis le 8 avril, ce ne sont pas des vacanciers mais des équipes de la Croix-Rouge qui ont investi le château de Collonges à Saint-Donat- sur-L’Herbasse.

Le lieu est mis à disposition pour accueillir jusqu’à 48 personnes vulnérables, essentiellement sans-abris, qui présentent les symptômes du Covid 19. Des patients qui néanmoins ne nécessitent pas une hospitalisation.

Ces malades sont repérés par les équipes de la Croix Rouge, lors notamment des maraudes et sont orientés sur avis médical.

Une équipe médicale intervient sur place autours du médecin référent le Dr Lamouroux, et l’aide notamment d’un psychiatre. Ces patients auront 3 consultations : une à l’entrée, une visite entre le 6ème jour et 8ème jour (là où le risque de décompensation est le plus élevé) et une dernière à la sortie.

Les patients resteront sur le site de manière volontaire. La sortie se fera 48 heures après la disparition totale des symptômes et les personnes auront l’assurance de retrouver une place en centre d’hébergement.

Ce lieu, à moins de trente minutes d’un hôpital de Romans présente également l’intérêt d’avoir un grand parc arboré qui permettra d’accueillir les chiens de compagnie. Selon Lucie Perraudin, adjointe du directeur territorial Auvergne Rhône-Alpes de la filière lutte contre les exclusions à la Croix Rouge, ce critère était également important « On est sur une population notamment pour les sans abris qui, de part leurs animaux, sont souvent dans l’empêchement d’aller se soigner ».



Les chambres ont été équipées d’un système de téléalarme, comme dans les hôpitaux, pour que les malades en détresse puissent appeler à l’aide, notamment la nuit.



Ce centre sera en capacité de fonctionner le temps nécessaire. Du côté du propriétaire, les réservations (de groupes de séniors, de personnes handicapées ou de familles) avaient été annulées ou reportées et les 9 salariés mis en chômage partiel.

Selon les autorités, il n’y aura pas de risque que cette activité sanitaire puisse d’une façon ou d’une autre se télescoper avec l’activité touristique, celle-ci étant menacée encore plusieurs mois.