Covid 19 : une progression très rapide en Drôme

Aujourd’hui, la Drôme compte plus de 5 000 habitants positifs à la covid. 95% des lits de réanimation en Drôme sont occupés et pour la moitié par des patients covid. Tous les hôpitaux ont déclenché leur plan blanc et sont prêts à armer des lits de soins intensifs supplémentaires. D’une trentaine actuellement, le nombre pourra être doublé.