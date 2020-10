COVID : les jeunes, dossier important de la session de la région le 15 octobre

Demain, jeudi 15 octobre s'ouvre la session plénière de la Région, avec un objectif : faire face à la situation sanitaire économique et sociale liée à la Covid 19. Et ça passe, entre autres, par une attention particulière envers les jeunes. Alors même que la Région accuse une perte de 50 millions d'euros à cause de la crise sanitaire.

Journée de lutte contre la misère, c'est samedi. Une épicerie solidaire sur roues sera inaugurée par le premier ministre, Jean Castex, samedi. Sous réserve de modification avec le COVID. Cette épicerie de la Banque alimentaire et de la Croix Rouge va vendre des produits à 10 % des prix du marché aux étudiants de Tours et dans les communes rurales.

Au sujet de cette journée mondiale, on écoute dans cette édition un extrait de l'invité de la rédaction de mardi 13 octobre : Pascal Charcosset, représentant d'associations dans la lutte contre la misère aux côtés d'Alain Limoisin. L'interview complète sur RCF.fr

Demain, jeudi 15 octobre, trois chefs des restaurants collectifs de l'association Jeunesse et habitat vont exceptionnellement cuisiner ensemble à Tours. Le but : montrer que restaurant collectif rime aussi avec une cuisine de saison, locale et faite maison !