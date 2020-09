COVID : point sur le nouveau protocole en maternelle et primaire

Dans l'actu COVID, le protocole a changé dans les écoles maternelles et primaires depuis lundi 21 septembre. Collèges et lycées ne sont pas concernés. On fait le point avec le directeur académique d'Indre-et-Loire Dominique Bourget, sur ce changement de logique, qui porte sur les cas contact : il y aura une fermeture de classe uniquement si trois enfants de trois fratries différentes sont positifs.

Toujours dans l'actualité COVID, sur son compte twitter la préfecture d'Indre-et-Loire lance un appel aux professionnels de santé à s'inscrire sur des listes du ministère de la santé. Le but : renforcer les équipes dans les structures médicales dans ce contexte de hausse de cas positifs dans la région et le classement en zone rouge du département depuis samedi.