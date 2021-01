Covid : Quel soutien pour les étudiants de l'académie Nancy Metz ?

"Je veux dire aux étudiants qu'ils ne sont pas seuls, et leur dire qu'il y a une mobilisation des universités de Lorraine pour être à leur côté" Jean-Marc Huart, recteur de la région académique Grand Est.



Les étudiants de première année reviennent en présentiel pour des travaux dirigés à l’université à partir du 25 janvier. Les facultés peuvent accueillir 50% de leur capacité d'accueil. Ils démarreront en petits groupes. Le sort des étudiants semble s’améliorer un petit peu : Emmanuel Macron a évoqué leur retour dans les établissements au moins une fois par semaine. Le recteur de l’académie Nancy-Metz, Jean Marc Huart, est allé au crous lorraine du site de Saurupt à Nancy. Il a rencontré des étudiants, des assistantes sociales et visité les locaux. On en a profité pour lui poser quelques questions.