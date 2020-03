Covid19 : Comment informer sans mettre en danger?

Je commencerais par une petite devinette, histoire de détendre l’atmosphère. Savez-vous pourquoi on appelle l’épidémie de grippe qui a sévi au début du XXe siècle la grippe espagnole ? Parce que cela a commencé en Espagne ? Absolument pas, cette grippe terrible est d’abord apparue aux États-Unis, puis en France. Mais comme on était en pleine première guerre mondiale, l’Espagne est restée neutre, et fut le seul pays d’Europe où circula de manière libre une information juste sur cette épidémie.

Qu’en conclure ? Certes, le plus important aujourd’hui, ce sont les personnels soignants, et les services de première nécessité. Mais l’information, et le travail des journalistes n’arrivent pas très loin derrière. Car c’est bien aussi de notre responsabilité de gens de médias d’assurer une information correcte, avec la meilleure couverture possible, quelles que soient les circonstances.

Sauf qu’une épidémie aussi contagieuse que celle à laquelle on doit faire face n’est pas une circonstance normale. Ou tout du moins, nous n’y sommes pas préparés : faut-il aller dans les zones contaminées ? Faut-il continuer à faire des reportages de terrain, au risque d’aggraver la situation sanitaire de la France ? Nous sommes habitués, à La Croix, comme à RCF, à envoyer des journalistes dans des zones de conflits, où ils risquent même leur vie. Nous faisons attention, ils sont d’ailleurs formés, et savent bien ce qu’ils ne doivent pas faire. Mais nous savons que c’est un métier qui est parfois à risque. Toute la difficulté, ici, c’est que le risque n’est pas porté par le seul journaliste, ou le seul média, il engage l’ensemble de la population. Que faire ?

La semaine dernière, c’est presque en larmes qu’une de nos journalistes a dû annoncer à ses contacts en Irak, où elle devait aller, qu’elle ne pouvait venir à cause du coronavirus. Cela semblait tellement insignifiant, comme prétexte, face à des personnes qui vivent sous les bombes depuis plus de vingt ans ! Et pourtant, il lui a bien fallu y renoncer…

Alors comment résoudre ce cas de conscience ? Comment informer, sans mettre en danger ? Les décisions au journal sont prises au cas par cas, les mesures de mise en quatorzaine respectées, les reportages pesés soigneusement dans tous les sens. Car il faut bien continuer à informer, et d’ailleurs le gouvernement a bien situé le travail des journalistes comme nécessaire et prioritaire.

Informer pour raconter ce qui se passe, est d’autant plus nécessaire dans une crise aussi mondiale que celle que nous vivons. Expliquer, à l’heure des réseaux sociaux et des fake news. Raconter aussi, ces petits gestes de solidarité, et le formidable travail des soignants, sur le terrain. Et puis enfin, relier. Relier, oui, nous relier à vous tous qui nous écoutez, nous relier à tous ceux d’entre vous qui ne pouvez plus sortir, qui avez peut-être peur, ou avez un proche souffrant. Relier pour vous dire tout simplement que ce matin, qui que vous soyez, j’aimerais tous vous embrasser…car, dans notre solitude respective, nous n’avons peut-être jamais été aussi proche.