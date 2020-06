Covidog : les chiens peuvent-ils pister le coronavirus ?

Est-ce que le coronavirus a une odeur ? C'est la question que se sont posés trois chercheurs alsaciens en lançant le projet Covidog.



L'objectif de Covidog : vérifier si les chiens peuvent sentir les cellules infectées par le Covid-19. Et si c'est le cas, établir un protocole d'entrainement canin pour pouvoir former des chiens dans toute la France.



L'initative est soutenue par des entreprises alsaciennes, et s'appuie sur des spécialistes canins dispersés en France.



Philippe Choquet est enseignant-chercheur et praticien hospitalier. C'est l'un des chercheurs à l'initiative de Covidog. Il répond aux questions de Benjamin Vernet.



Le projet repose sur un finacement participatif, relayé par la fondation de l'Unistra. Lees chercheurs estiment qu'il faudrait au minimum 100.000€ pour mener l'expérimentation à bien. Plus d'informations sur le site fondation.unistra.fr/projet/covidog