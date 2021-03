CPME 49 - "Les chefs d'entreprises, on est constamment sur leur dos" P. Couprie

Philippe Couprie est le nouveau président de la CPME 49, la confédération des petites et moyennes entreprises de Maine-et-Loire.

Il succède ainsi à Annouck Ullern pour un mandat de trois ans.

Patron de la société Confiserie Poisson à Angers reprise il y a quasiment dix ans, il a déjà passé de nombreuses années en tant que vice-président de la confédération.

Lien social, collecte d'information et soutien moral sont au cœur de l'action de la CPME, encore plus en temps de Covid.

Entretien.