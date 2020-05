C.Rabaud : la situation au CHRU de Nancy à quelques jours du déconfinement

Edouard Philippe présente ce jeudi les dernières orientations de son plan de déconfinement. Il sera acté le 11 mai. Le premier ministre présente aussi la carte définitive du déconfinement avec les départements en vert et en rouge. Le but : évaluer la circulation du virus et la disponibilité des services de réanimation. Quelle est la situation au CHRU de Nancy? Christian Rabaud, président de la commission médicale d'établissement est l'invité de RCF.