Créativité municipale

C’est la raison pour laquelle aux municipales, la participation est, en moyenne, élevée. Après la présidentielle, il s’agit d’ une élection phare de la vie politique en France (plus de 60% de participation au deux tours des élections de 2014).

Le scrutin de mars prochain ne dérogera sans doute pas à cette règle et se révélera plutôt mobilisateur. Les crises sociales depuis plus d’un an (gilets jaunes et contestation de la réforme des retraites) pèseront sur les débats.

La recomposition politique en cours depuis la présidentielle, la percée des Verts aux européennes, ont rebattu les cartes. Seront-elles confirmées les 15 et 22 mars ?

Tous ces facteurs relanceront donc l’intérêt du scrutin…

Déjà des tendances se dessinent dans la campagne. Ces élections seront sans doute une nouvelle épreuve pour les partis jadis bien implantés dans tout le territoire comme le PS ou les Républicains. Mais bien moindre que celles qu’ils ont déjà connues aux scrutins précédents.

La recomposition politique fait sentir ses effets. Mais ce maillage local hérité du vieux monde résiste au point d’empêcher la percée dont a pu rêver la République en marche. Le parti majoritaire est aujourd’hui amené à passer des accords à géométrie variable avec des sortants. Tout cela n’est pas d’une limpide clarté.

Portés par les craintes environnementales et de grandes ambitions, les Verts fourbissent leurs armes et font figure de favoris dans quelques grandes villes. La France insoumise et le Rassemblement national parviendront-ils à mobiliser leurs électeurs dans une élection en générale défavorable aux partis extrémistes ?

Une des nouveautés de ce scrutin est l’entrée en lice de plus en plus de listes dites citoyennes, dans les villes comme dans les campagnes.

Elles prétendent, elles aussi, inventer un nouveau monde, fait de démocratie participative et d’implication plus forte des administrés dans la vie locale.

L’ambition n’est pas nouvelle et des expériences réussies en témoignent un peu partout en France (Maud Dugrand La petite République de Saillans – Rouergue ,160 pages ,17 €). Des projets semblables se multiplient à l’occasion de ces municipales avec pour ambition de changer la société par le bas.

Leur apport le plus significatif est de montrer à quel point un maire ne peut pas faire grand-chose, notamment dans les communes rurales, quand l’Etat se désengage, sans une forte implication dans la vie locale des administrés.

Mais pour obtenir ce soutien, il est indispensable d’accepter de bâtir collectivement les solutions.