Crédit Municipal de Nancy : une aide pour les ménages et étudiants précaires

"Ce prêt est ouvert à des personnes en grande difficulté que nous allons identifier grâce à des partenaires : CCAS, Université de Lorraine, etc."

Michel Côme, directeur du Crédit municipal de Nancy



Un prêt d'urgence sociale gratuit pour les ménages et les étudiants nancéiens en situation de précarité. C’est le dispositif que met en place le Crédit Municipal de Nancy. Objectif : faire face à la crise liée à la pandémie de Covid-19. Ce dispositif permet, contre le dépôt d’un objet de faible valeur, de bénéficier d’un prêt sur gage de 200 € pour financer des besoins courants (dépenses d’alimentation, d’énergie, de transports, etc.).