Eh bien Antoine même si on ne voit pas tout de suite le rapport, en effet le mot « créole » est bien de la famille du verbe « créer ». Tout part du verbe latin creare, qui veut donc dire « produire, faire naître ».

Ce verbe latin a donné en portugais « criar » en prenant entre autres le sens de « nourrir », et de « serviteur, nourri, élevé dans la maison d’un maître ». En fait, c’est en 1662 que ce mot semble s’être élargi à un homme noir né dans les colonies. Cependant, de l’espagnol crollo, aussi issu du latin, « faire naître » est né en espagnol l’idée d’un espagnol de race blanche né aux colonies.

Et c’est ainsi qu’on a parlé des planteurs créoles. Avec, par exemple, Anatole France déclarant en 1905 que « les hommes de couleur domineront un jour la race amollie des créoles ». Mais tout se complique parce qu’on va évoquer aussi par extension les « noirs créoles », c’est-à-dire les personnes noires nées dans les colonies et non en Afrique. Est venue enfin la notion de « parler créole » et on a évoqué le créole haïtien, anglais, portugais.

De fait, d’abord péjoratif, le « créole » a évolué dans sa perception grâce aux connaissance linguistiques, désignant aujourd’hui un système linguistique autonome, d’origine mixte, issu du contact d’une langue reuropéenne avec des langues indigènes ou même importées d’Afrique comme aux Antilles, cette langue créole devenant langue maternelle et langue principale d’une communauté. Au XIXe, lorsque Balzac évoque le créole, il insiste par ailleurs sur un tempérament caractérisé, nous dit le Trésor de la langue française, par l’indolence et la grâce.

En rien ce qui pourrait correspondre à l’anagramme du mot « créole » qui est « colère »… Tout le contraire du sentiment agréable que revêt la formule « à la créole ». Notamment en gastronomie avec par exemple le riz à la créole, c’est-à-dire préparé avec des tomates et des piments doux.

Un vrai régal. Créole, c’est un mot délicieux.