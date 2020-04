Crise du coronavirus, une aide exceptionnelle décevante

On a beaucoup parlé hier de l’aide exceptionnelle que le gouvernement accorde aux familles les plus fragiles notamment celles qui vivent avec le RSA c’est-à-dire 500e pour une personne seule et 700e pour un couple. Ceux-là recevront 150e. Un complément de 100e par enfant, soit 2,50e par jour d’école pour compenser la cantine. Cela permettra de ne pas mourir de faim mais c’est bien loin de ce qu’avaient demandé le Secours Catholique et les associations. Alors oui, nous sommes heureux et fiers que notre combat acharné ait permis d’obtenir cette décision …mais déçus et tristes qu’il soit toujours aussi difficile de faire entendre la voix des pauvres et leurs besoins.

Ils nous le disent tout le temps : "il faudrait que ceux qui nous gouvernent viennent voir comment on vit, comment on se bat pour nos enfants ! ils comprendraient !" Mireille par exemple qui vit dans les Ardennes avec 3 garçons de 10, 12 et 13 ans complète son RSA par des heures de ménage qui se sont arrêtées avec la crise. La semaine dernière elle avait 1000e de découvert, plus d’internet car elle n’avait pas pu payer la dernière facture, et un frigo vide. Des bénévoles ont pu la dépanner avec des chèques service mais combien de Mireille devront attendre le 15 mai avant de toucher l’aide de l’ Etat ? que d’angoisses d’ici là ! car c’est ce que l’on entend sur le terrain : des besoins matériels importants mais aussi beaucoup de peurs, des angoisses, des cauchemars … cette période est stressante pour les gens précaires et nos bénévoles passent des heures à écouter, rassurer, consoler … Des trésors de générosité et de patience pour rester proches des gens.

Des accueils de jour pour les sans-abri qui fonctionnent avec de nouveaux bénévoles : à Ajaccio c’est l’évêque Mgr de Germay qui a mis son masque et sert le café ; dans le Jura les chèques service vont permettre d’acheter des produits frais aux agriculteurs qui étaient inquiets de la perte de commande des restaurants et cantines. Oui beaucoup de belles idées et de l’entraide, des donateurs généreux. Plein de signes d’espérance, heureusement !