Crise du COVID-19 : avenir flou pour le sport en Touraine

Quel est l'avenir du sport en Touraine avec crise du Covid-19 ? Des clubs et comités sportifs du département se sont réunis lundi soir.



Dimanche, toutes les mairies d'Indre-et- loire avaient élu leur maires. Sauf une. C'est Souvigny de touraine. Comment ça se passe dans ce cas-là ? On vous explique.



Sensibiliser les plus jeunes au milieu aquatique pour éviter les noyades, c'est l'objectif du plan " Aisance aquatique". La ministre des sports est venue présenté ce plan mardi 30 juin dans le sud du Loir-et-Cher.