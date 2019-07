Crise du logement étudiant à Angers: pour combien de temps encore ?

A l'approche de la rentrée, le situation se complique pour les étudiants qui n'ont pas encore trouvé de logement pour l'année prochaine. Pour Anthony Bernard, agent immobilier à Angers, et président de la FNAIM, syndicat professionnel rassemblant 50% des agences immobilières angevine, il n’y a plus du tout de logement vacant.

Ce genre de situation n'est pas inédite et semble s'amplifier d’année en année.

On fait le point sur les causes et les manières de sortir de cette crise avec Anthony Bernard.