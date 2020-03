Crise sanitaire, les médecins libéraux s'organisent

Il y a d'un côté, les médecins hospitaliers, qui soignent les patients atteints du coronavirus dans les hôpitaux. Et il y a de l'autre les médecins libéraux qui peuvent être amenés à être en contact avec des malades du Covid-19 mais qui doivent aussi faire face à l'afflux des autres patients dans leurs cabinets. Depuis dix jours maintenant, ils tentent de s'organiser pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent. Comme en témoigne le Dr Fabienne Kochert, pédiatre à Orléans.



les médecins libéraux Pris de court

"Nous les médecins libéraux, nous sommes sommes un peu sidérés par ce qui se passe." Le Dr Fabienne Kochert l'admet : "Nous avons été malheureusement pas très bien préparés, probablement parce que, et moi la première j'ai sous-estimé comme beaucoup de confrères, l'ampleur de cette épidémie."

L'organisation des médecins libéraux est "totalement chamboulée", il leur faut continuer à "assurer le minimum de soin nécessaire pour que la population ne soit pas exposée à un risque autre que le coronavirus".



Se former à la téléconsultation

"Nous avons du réorganiser nos soins", et pour cela se former à la téléconsultation. "On s'est tous formés très rapidement, sur une semaine à la téléconsultation, tous les éditeurs de systèmes de téléconsultation, à l'occasion de cette crise Covid, ont mis à disposition leur services gratuitement pour l'ensemble des professionnels de santé."

Les mesures prises par le gouvernement pour tenter d'enrayer l'épidémie "sont les bonnes", selon le Dr Fabienne Kochert, "c'est le seul moyen de contenir et d'éviter un pic trop fort". "Plus que jamais restez chez vous !"