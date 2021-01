Crise sanitaire : Une baisse des naissances au CHU de Nancy

"Sur le CHU de Nancy, on tourne à 240 naissances par mois en moyenne, à la fin du mois de janvier on est entre 150 et 160 naissances, une diminution majeure par rapport à ce qu'on a d'habitude" Olivier Morel, chef du service gynécologie obstétrique du CHU de Nancy.



35% de naissances en moins sur le mois de Janvier au CHU de Nancy. Il est de plus en plus rare de voir des urgences pour accouchements. La faute au covid. Comme partout en France, les naissances baissent. Les Français ont peur de faire un enfant dans ce contexte et préfèrent repousser à l'année prochaine. Comment se passent les accouchements ? Le covid chez une femme enceinte est-ce que c’est plus dangereux ? On a demandé à Olivier Morel, gynécologue à l'hôpital de Nancy.