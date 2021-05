Cristal Laser : une entreprise qui s'exporte dans le monde et sur Mars

"Nous exportons plus de 80% de notre production dans 40 pays, et même sur Mars. Nos crostaux ont été intégrés dans les rovers Curiosity et Perseverance"

Dominique Lupinski



Cristal Laser est un leader dans le secteur de l’optique laser. L’entreprise est basée à Messein, en Meurthe-et-Moselle. Elle va bénéficier d’un soutien de l'État dans le cadre du Plan de relance pour consolider sa position. Elle est aujourd’hui la seule entreprise en Europe à fournir la technologie de cristal indispensable au fonctionnement des lasers que l’on retrouve dans les marchés du médical, de l’industrie, du spatial ou encore de la défense. On en parle avec son PDG Dominique Lupinski.