Consulter nos dictionnaires pour ce verbe a quelque chose de gigantesque, les articles sont extrêmement fournis, et en définitive, si définir un « tournevis » ou le verbe « manger », n’est pas trop difficile, en revanche définir le verbe croire, c’est d’une intense complexité. Et ça commence même par sa prononciation… Et le mieux, c’est de citer l’Abbé Féraud, qui a publié en 1787 un Dictionaire critique de la langue française, très apprécié dictionnaire avec un n car il était favorable à une orthographe simplifiée. Ce dictionnaire fait autorité pour les spécialistes car il est effectivement critique et contient force remarques sur le français de l’époque. Voilà ce qu’il dit, en tout début de l’article croire. « Faut-il prononcer crêre, ou croâ-re ? Plusieurs admettent les deux prononciations ; la première, pour la conversation ; la seconde pour le discours soutenu. Un habile homme interrogé, comment il fallait prononcer ce mot, répondit : je crais qu’il faut prononcer, je crois. »

En fait à la fin du XVIIIe, la prononciation du mot n’est pas encore fixée. Ainsi Féraud ajoute : « L’abé Tellemans, dans le Recueil des Décisions de l’Académie française, en 1698, dit que la prôse adoucit la prononciation à plusieurs mots, comme croire, qu’elle prononce craire. » Et Féraud de conclure : « La question est encore indécise : le plus sûr est de toujours prononcer croäre. » Alors, Antoine, vous le constatez, je n’ai pas encore abordé le sens du mot, que déjà il est sujet de réflexion. Ce qui fait que pour le sens on va se rabattre, sur une belle citation. Mais on l’a compris, cent chroniques ne viendraient pas à bout de ce verbe magnifique presque insaisissable.

Eh bien celle de Claudel qui évoque sa conversion fulgurante dans la Cathédrale de Chartres, en 1913, la décrivant ainsi. « En un instant mon cœur fut touché et je crus. Je crus d’une telle force d’adhésion, d’un tel soulèvement de tout mon être, d’une conviction si puissante, d’une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute » Bien, c’est un bon début pour un article, …je crois ou je crais que je crois… Ouf, aujourd’hui, pour la prononciation, c’est réglé, pour le reste, eh bien c’est un programme ardu mais magnifique.